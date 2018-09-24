Минприроды предложило создать отрасль экологического машиностроения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило создать отрасль экологического машиностроения. Такая мера позволит снизить импорт природоохранного оборудования в страну на 25 % к 2024 году, говорится в докладе главы министерства Дмитрия Кобылкина по нацпроекту "Экология", представленном министром в понедельник на заседании председателя правительства.
"Формирование нормативно-правовой базы позволит создать новую отрасль - отечественного экологического машиностроения. Господдержка производства природоохранного оборудования приведет к повышению спроса на российские технологии. По прогнозам экспертов, импорт оборудования в Россию за 6 лет снизится более чем на 25%", - говорится в документе. Создать новую отрасль предлагается в рамках реализации федеральной программы "Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)" нацпроекта "Экология".
Нацпроект "Экология" включает в себя также такие федеральные программы, как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Ранее сообщалось, что общее финансирование нацпроекта на 2019-2024 годы составит порядка 4 трлн рублей, из которых 3,2 трлн рублей - из внебюджетных источников.