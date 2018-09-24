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Пробки в Москве в понедельник вечером достигли девяти баллов

ЦОДД рекомендует автомобилистам выезжать из центра после 20:00
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве в вечерний час пик в понедельник достигли девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:40 мск.

В данный момент движение затруднено практически по всем магистралям столицы. Центр организации дорожного движения отмечает, что из-за неблагоприятных погодных условий вечерний час пик в Москве будет растянут по времени.

"Дождь продолжится до вечера. Будьте внимательны на дороге. Берегите свое время - выезжайте из центра после 20 часов", - сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Ранее столичных автомобилистов предупредили об ухудшении ситуации на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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