Пробки в Москве в понедельник вечером достигли девяти баллов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве в вечерний час пик в понедельник достигли девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:40 мск.
В данный момент движение затруднено практически по всем магистралям столицы. Центр организации дорожного движения отмечает, что из-за неблагоприятных погодных условий вечерний час пик в Москве будет растянут по времени.
"Дождь продолжится до вечера. Будьте внимательны на дороге. Берегите свое время - выезжайте из центра после 20 часов", - сообщается в Twitter-аккаунте организации.
Дождь продолжится до вечера. Вечерний час пик будет растянут по времени.— ЦОДД (@gucodd) September 24, 2018
Будьте внимательны на дороге! Берегите свое время - выезжайте из центра после 20 часов. pic.twitter.com/x0sriBk56n
Ранее столичных автомобилистов предупредили об ухудшении ситуации на дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями.