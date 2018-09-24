Телеканал "Архыз 24" получил гран-при конкурса "Многоликая Россия"

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Телеканал "Архыз 24" (Карачаево-Черкесия) завоевал гран-при на XI Всероссийском открытом журналистском конкурсе "Многоликая Россия", передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения победителей.

"Гран-при конкурса достается телеканалу "Архыз 24", - объявили ведущие мероприятия.

В конкурсе участвовали журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ по шести номинациям - "Цикл телесюжетов" (первое место - телеканал "Тюменское время", Тюмень), "Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)" (Национальная телекомпания "Осетия-Ирыстон", Владикавказ), "Цикл радиопередач (репортажей)" (Телерадиокомпания "Крым", Симферополь), "Цикл публикаций в печатных изданиях" (Редакция газеты "Эхо", Кемеровская область, пос. Промышленная), "Цикл материалов в интернет-СМИ" (Служба визуальных проектов МИА "Россия сегодня", Москва), "Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ" (Редакция журнала "Инвожо", Ижевск).

Церемония награждения победителей XI Всероссийского открытого журналистского конкурса прошла в понедельник в Казани. Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" при содействии Федерального агентства по делам национальностей. В 2018 году на участие в конкурсе поступило 1392 работы из 49 регионов РФ. Призовой фонд конкурса составил 1,82 млн рублей.