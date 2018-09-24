Эксперты выяснили, что петербуржцы переезжают в Москву чаще жителей других городов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов, жители которых чаще всего переезжают жить в Москву. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования редакции Strelka Mag и компании SocialDataHub.

Выводы были сделаны на основе анализа профилей пользователей социальной сети "Вконтакте". Исследователи изучили данные тех людей, которые в графе "город проживания" указали "Москва", в то время как в графе "родной город" отметили другой населенный пункт. При анализе не учитывались страницы с заведомо ложной информацией, а также профили тех людей, которые указали родной город вне границ РФ.

Согласно изученной информации, наибольшее количество человек прибыло в Москву из Петербурга - в общей сложности более 168 тыс. по данным на 2018 год. Следом за петербуржцами в Москву переезжали жители Екатеринбурга и Нижнего Новогорода (по 40 тыс. человек), далее в рейтинге значатся жители Краснодара (35,2 тыс.), Казани (34,3 тыс.), Новосибирска (31,6 тыс.) и Ростова-на-Дону (30,4 тыс.).

Как отмечают авторы исследования, чаще всего в Москву переезжают жители городов с высоким уровнем жизни.

Кроме того, замечена и обратная тенденция - среди людей, мигрирующих в Санкт-Петербург, лидируют москвичи.