МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 18 м/с в ближайшие часы в столице. Об этом сообщается во вторник на сайте главка.
"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 мск с сохранением до 23:00 мск 25 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят соблюдать правила безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - добавили в ведомстве.