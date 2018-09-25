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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Ожидаются порывы ветра до 13-18 м/с
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 18 м/с в ближайшие часы в столице. Об этом сообщается во вторник на сайте главка.

"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 13:00 мск с сохранением до 23:00 мск 25 сентября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят соблюдать правила безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - добавили в ведомстве.

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