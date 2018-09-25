МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Подмосковье в ближайшее время

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области предупреждает жителей региона об усилении ветра до 18 м/с в ближайшие часы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"Согласно прогнозу погоды, в период с 13:00 мск с сохранением до 23:00 мск 25 сентября на территории Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - сказали в МЧС.
В главке напомнили, что при сильных порывах ветра не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. В МЧС также пояснили, что при порывистом ветре необходимо убрать вещи со двора и балконов, припарковать машину в гараж или поставить ее вдали от деревьев и слабло укрепленных конструкций.