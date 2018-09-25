Единый регламент о требованиях к средствам пожбезопасности начнут вводить с июня 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Единый для стран Евразийского экономического союза технический регламент "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" начнут вводить с июня 2019 года. Об этом сообщил журналистам начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС РФ Денис Гордиенко.

По его словам, в рамках реализации мероприятий по подготовке вступления в действия технического регламента специалистами стран - участниц ЕАЭС проводится работа по формированию перечня стандартов, обеспечивающих сохранение требований технического регламента. "Утверждение включения в перечень ряда стандартов ожидается до вступления в силу технического регламента. Принятие перечней стандартов Евразийской экономической комиссией должно быть обеспечено до 1 июня 2019 года", - пояснил Гордиенко.

Он добавил, что единый регламент позволит унифицировать требования, в частности, к огнетушителям, средствам огнезащиты, пожарной технике, техническим средствам противодымной защиты, экипировке пожарных на территории стран ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что МЧС России приступило к разработке почти 100 межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение нового технического регламента Евразийского экономического союза. Он будет введен в действие с 1 января 2020 года. С середины 2019 года, уточнил Гордиенко, начнется переходный период.

Во вторник в Санкт-Петербурге открылся IV Объединенный научно-технический совет спасательных ведомств пяти стран - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Он проходит на базе Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Участников мероприятия приветствовали первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, его коллега из Белоруссии Александр Худолеев, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер.