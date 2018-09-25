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Объявлен конкурс на создание символа российского образования

В Минобрнауки отметили, что логотип "должен в полной мере отразить ценности отечественного образования и науки"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ и Российский экспортный центр объявили конкурс на создание символа официального бренда российского образования для его продвижения на зарубежных рынках. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"Принять участие в конкурсе и предложить свое видение визуального образа сможет любой желающий вне зависимости от возраста и страны проживания", - говорится в сообщении министерства.

Директор департамента международного сотрудничества Минобрнауки Игорь Ганьшин отметил, что логотип "должен в полной мере отразить ценности отечественного образования и науки: стремление к научным прорывам, открытость, гостеприимство". "Сейчас во всем мире наблюдается высокий индекс академической мобильности. Интерес к российскому образованию за рубежом с каждым годом возрастает. Это связано не только со сложившимися традициями получать высшее образование в России, но и высоким качеством обучения", - привели в пресс-службе слова Ганьшина.

В Минобрнауки напомнили, что экспорт российского высшего образования за последние десять лет вырос почти в три раза по численности иностранных студентов, обучающихся в российских вузах: с 101 тыс. человек (20042005 учебные годы) - до 283 тыс. (20142015 учебные годы).

Подать заявки на конкурс можно до 12 октября по электронному адресу madeinrussia@exportcenter.ru.

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