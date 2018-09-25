Суд Петербурга оставил в РФ нарушившего режим проживания британца из уважения к его семье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга оставил в РФ женатого на россиянке британца Стивена Джона Бирда, несмотря на истекший вид на жительство, ссылаясь на европейские нормы об уважении к семейной жизни. Как сообщили ТАСС во вторник в объединенной пресс-службе судов Петербурга, британец оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение правил пребывания в РФ.

По данным региональных СМИ, суд вынес решение после того, как британец около двух недель прожил в петербургском аэропорту Пулково, потому что не мог вылететь из страны из-за просроченного вида на жительства, но оставаться в РФ также не имел права. Решение суда позволило ему остаться в России с семьей.

"Суд постановил признать Бирда Стивена Джона виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации") и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, британец женат на гражданке РФ, а восемь лет назад у них родился ребенок. Гражданин Великобритании въехал на территорию РФ в 2010 году, имея разрешение на временное проживание, после чего оформил вид на жительство, срок которого закончился летом этого года. В судебном заседании иностранец признал свою вину и объяснил, что нарушил закон, потому что не хотел расставаться с супругой и ребенком.

По информации СМИ, в начале сентября Бирд купил билеты до Лондона из Москвы, чтобы заново приехать в РФ и, таким образом, "обнулить" историю пребывания в России, однако в Лондон его не выпустили. Тогда британец прибыл в Петербург, чтобы попытаться вылететь в Великобританию из Пулково, купить билет он так и не смог. Он около двух недель прожил в петербургском аэропорту, так как не мог покинуть страну, но и вернуться к семье он также не мог, поскольку его нахождение на территории РФ уже было незаконным.

По данным пресс-службы судов, при вынесении решения Московский районный суд Петербурга основывался на европейских нормах, в частности, на том, что "высылка иностранца из страны, в которой проживают близкие члены его семьи, может нарушать право на уважение семейной жизни, гарантированное п.1 ст.8 Конвенции о защите прав человека".