В Петербурге предложили в течение года бесплатно выдавать лекарства пациентам с инфарктом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции "Единая Россия" предложили на протяжении года бесплатно обеспечивать лекарствами пациентов, перенесших инфаркт, инсульт и другие острые сосудистые заболевания, сообщили во вторник в пресс-службе регионального отделения партии.

"Фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга разработала проект закона "О внесении изменения в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", предусматривающий предоставление бесплатных лекарственных препаратов пациентам, перенесшим острые сосудистые события (инфаркт миокарда, инсульт и другие)", - говорится в сообщении. Предоставлять медикаменты предлагается в течение года.

Средняя стоимость лечения пациента в год в соответствии с государственным реестром цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты составляет 13,3 тыс. рублей. Для реализации инициативы по бесплатному предоставлению лекарств в бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год необходимо будет дополнительно заложить около 200 млн рублей. "Конечно, мы должны изыскать эти средства. В Санкт-Петербурге всегда готовы протянуть руку помощи всем, кто в этом нуждается. Более того, экспертное сообщество считает, что повышение доступности медикаментозной терапии, в свою очередь, может дать возможность снизить смертность от кардиологических заболеваний почти на 50%", - сказала председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению парламента Елена Киселева.

По ее словам, летальный исход из-за болезней системы кровообращения составляет 57% от показателей смертности в регионе. Ежегодно в городе регистрируют около 15 тыс. пациентов, перенесших острые сосудистые заболевания.