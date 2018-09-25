Врач "скорой" из Краснодара проедет по трассе с пилотами во время гонки "Формулы-1" в Сочи

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Руководитель подстанции скорой помощи из Краснодара во время гонок "Формулы-1" в Сочи проедет по трассе вместе со спортсменами на скорости 260 км/ч, чтобы при необходимости прийти им на помощь, сообщил во вторник журналистам главный специалист министерства здравоохранения Краснодарского края по скорой медицинской помощи, главный врач российского этапа "Формулы-1" Николай Босак.

"Этот доктор находится в машине, которая едет [по трассе вслед за гонщиками] со скоростью, достигающей 260 км/ ч. И мы долго подбирали человека на это место: он должен быть профессиональным медицинским работником, его не должно укачивать на всех этих поворотах, и он [должен] прекрасно говорить на английском языке. <…> Это обычный доктор - заведующий одной из подстанций [скорой помощи] в Краснодаре", - уточнил Босак.

Собеседник отметил, что, по правилам соревнований, один из врачей во время гонок должен ехать по трассе за гонщиками, так как из-за специфики соревнований им может понадобиться экстренная помощь. Именно поэтому при формировании коллектива, который будет работать на соревнованиях, предпочтение отдается врачам скорой помощи и реаниматологам.

Босак добавил, что при работе со спортсменами медиков консультируют специальные медицинские представители команд. Кроме того, во время "Формулы-1" российским врачам приходится работать с болельщиками, в том числе с иностранцами, и персоналом команд. Необходимый опыт у медиков появился благодаря тому, что за последние годы Сочи принял Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и другие международные мероприятия.

Ранее сообщалось, что всего с гостями и гонщиками "Формулы-1" будут работать более 170 медиков Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, в распоряжении которых 26 автомобилей скорой медпомощи и два вертолета санавиации. По словам Босака, в будущем в команду медиков готовы принять врачей из других регионов России. "Мы открыты, мы готовы поделиться опытом - приезжайте, <…> но нужно пройти определенный, так скажем, конкурс", - отметил он.

Российский этап "Формулы-1" пройдет с 28 по 30 сентября на трассе "Сочи Автодром".