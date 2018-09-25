Псковские школьники высадили в "Михайловском" около 600 саженцев сосны

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Воспитанники школы-интерната из поселка Пушкинские горы Псковской области высадили на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" порядка 600 саженцев сосны для сохранения исторического вида Михайловских рощ. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Мемориальные Михайловские рощи расположены в Псковской области на территории Пушкинского заповедника между усадьбой Михайловское и деревней Бугрово. Рощи представляют собой в основном вековые корабельные сосны, высота которых достигает 30 м. В Михайловских рощах сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.

"Два года у нас ученики пушкиногорской санаторной школы-интерната высаживают сеянцы сосны на заповедной территории Михайловских рощ, уже посадили и прижилось 600 деревьев, это много и это очень важно. Дело в том, что при Пушкине эти рощи были сосновые, а сейчас самосев елки забивает, и меняется характер леса, он становится не историческим. А нам важно говорить и показывать туристам, что это место такое, каким его видел Пушкин", - рассказала собеседница агентства.

Она также добавила, что на днях воспитанники школы-интерната завершили прополку саженцев сосны. "Ребята убирали сорную растительность на участке с саженцами сосен. Сейчас деревья поднялись на 30 см, но не одно десятилетие пройдет, пока они достигнут размеров взрослых сосен. Но мы можем констатировать, что в Пушкиногорье происходит лесовосстановление массива на территории Михайловских рощ", - резюмировала Токарева.

Пушкинский заповедник является особо ценным объектом культурного наследия народов России, уникальным памятником русской культуры национального и мирового значения. В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника в частности находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Ежегодно территорию заповедника посещают более 300 тыс. человек, за последний месяц музей принял 35 тыс. туристов.