Федеральный этап эстафеты огня зимней Универсиады 2019 начнется в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Огонь зимней Универсиады 2019 пронесут 29 сентября по четырем набережным в центре Москвы. Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, в забеге, который стартует в парке "Зарядье", будут участвовать более 50 факелоносцев.
"Московский забег начнется в парке "Зарядье". Факел зимней Универсиады 2019 пронесут по четырем набережным Москвы-реки - Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой. Протяженность маршрута составит 7,5 км", - говорится в сообщении. Движение автотранспорта по набережным будет перекрыто с 16:00 до 19:00, по Москворецкой улице - с 12:00 до 19:00.
Отмечается, что праздничные мероприятия начнутся в 16:00 в "Лужниках", где пройдет небольшой физкульт-парад и церемония награждения лучших столичных студентов-спортсменов. "В 16:30 в "Зарядье" состоится церемония встречи огня зимней Универсиады 2019. Сам забег стартует в 17:15. Завершится московский этап эстафеты праздничным концертом, который начнется в 18:00 [на Фестивальной алее в "Лужниках"]", - уточняется в сообщении.
Во время забега факелоносцы пронесут огонь около Александровского сада, мимо храма Христа Спасителя и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. "Огонь пронесет 51 факелоносец. Среди них Андрей Яцкин, Сергей Малышев, Татьяна Гороховская, Владислав Соловьев, Андрей Ватутин, Анна Храмова и Альберт Стародубцев", - отмечается в сообщении.
25 сентября огонь зимней Универсиады 2019 года встретили в Алма-Ате - столице соревнований 2017 года. В Алма-Ату огонь привезли из итальянского Турина, где 20 сентября прошла торжественная церемония зажжения огня Универсиады 2019 года, организатором которой является Международная федерация студенческого спорта. Город для старта огня выбран не случайно - первая Универсиада состоялась именно в нем в 1959 году.
Первой из российских городов эстафету примет Москва, затем огонь отправится в путешествие по 17 регионам и будет доставлен в столицу Студенческих игр - Красноярск 1 марта 2019 года. Россия в третий раз принимает Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.