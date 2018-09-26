Матвиенко поручила до конца года обеспечить принятие закона о запрете "клеток" в зале суда

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила обеспечить принятие до конца осенней сессии (до конца декабря) закона, запрещающего использовать ограждающие конструкции ("клетки") в залах суда.
Ранее Матвиенко призвала решить вопрос о нахождении фигурантов дел рядом с их адвокатами в зале суда в ходе разбирательства, при необходимости усилить конвойную службу и при этом убрать "клетки", в которых находятся подсудимые. По мнению спикера, эти "клетки" унижают достоинство людей.
Тема вызвала бурную дискуссию в зале СФ на одном из пленарных заседаний. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев согласился с необходимостью убрать "клетки" и попросил привлечь к решению вопроса другие ведомства. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что законопроект, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, подготовлен и находится на согласовании.
"Председателя комитета Андрея Александровича Клишаса прошу обеспечить принятие в ходе нынешней сессии закона, запрещающего использовать "клетки" в залах судов", - сказала Матвиенко, открывая осеннюю сессию.
По ее словам, сенаторы также намерены уделить внимание проблеме нарушения прав заключенных. "Вскрывшиеся факты говорят о том, что насилие в местах лишения свободы до сих пор не изжито. Считаю, что нам надо внимательно посмотреть на законодательство, которое касается содержания заключенных", - сказала Матвиенко.