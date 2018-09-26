Суд рассмотрит иск вдовы Дениса Вороненкова к его бывшей жене из-за квартиры в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы рассмотрит иск Марии Максаковой - вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова - к его бывшей жене из-за спора о квартире в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"Вчера, 25 сентября, состоялось судебное заседание, оно было отложено в связи с необходимостью получения данных об оспариваемом имуществе", - сказал представитель суда, уточнив, что следующее заседание назначено на 25 октября. Ответчиком по иску заявлена Юлия Степанченко (экс-супруга Вороненкова). Иск был зарегистрирован судом еще весной этого года.

В марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Несмотря на его смерть, Тушинский суд Москвы 5 октября приступит к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-депутата. Вороненкову заочно инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ ("Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, Вороненков был привлечен к хищению здания общей площадью 1499,4 кв. м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей, принадлежащего одной из компаний в Москве. Он нашел покупателя, здание было продано за 20 млн рублей. Покупатель неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн. Следствие установило, что Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания другим соучастникам, а также организовал обналичивание полученных преступным путем денег и распределил их между соучастниками.