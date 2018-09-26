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Пенсионный закон

Полпред президента считает ключевым консенсус по поправкам Путина к пенсионному проекту

Представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх отметил, что принятый документ соответствует тому, что было заявлено президентом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация президента считает ключевым факт консенсуса между фракциями Госдумы по поправкам главы государства Владимира Путина к законопроекту об изменении параметров пенсионной системы. Об этом заявил в среду ТАСС полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх.

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"Все внесенные президентом поправки поддержаны практически единогласно, были только голоса за, ни одного против, ни одного воздержавшегося, - сказал он. - Для нас это главное, потому что это позиция президента, и она получила единодушную поддержку всего депутатского корпуса".

"Проект, который сейчас принят, соответствует тому, что было заявлено президентом РФ и внесено им на сегодняшний день", - добавил Минх.

Внесенные Путиным поправки в законопроект устанавливают возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.

В новой редакции законопроект дает дополнительные гарантии для лиц предпенсионного возраста. Сохраняются действующие ныне нормы для коренных и малочисленных народов Севера, а также действующие нормы для родителей и членов семьи погибших военнослужащих, для медицинских, педагогических и творческих работников возраст выхода на пенсию увеличивается не на восемь, а на пять лет. Сокращается общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37, и в него будет включаться нестраховой период нахождения на больничном.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества детей, которых женщина родила и воспитала. Дается также возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию для тех, кто должен был это сделать в 2019 и 2020 годах.

Теги
Пенсионный законПутин, Владимир ВладимировичРоссияМинх, Гарри Владимирович
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