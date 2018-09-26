Росатом доказал "прозрачность" проекта энергоблока плавучей атомной ТЭС

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Представители международного экологического объединения "Беллона" впервые посетили плавучий энергоблок (ПЭБ) для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", который сейчас находится в Мурманске. Экологи считают политику "Росатома" при реализации проекта прозрачной, рассказал журналистам генеральный менеджер объединения "Беллона Норвегия" Нильс Бёмер.

"Это наш первый визит на ПЭБ и, конечно, нас волнуют все вопросы с деятельностью энергостанции. Сейчас топливо еще не до конца загружено, нас будет интересовать тот момент, когда загрузят топливо и запустят реактор; следующий повод для беспокойства - это сам момент буксировки и третий повод - непосредственно работа станции на Востоке. <...> Для нас очень важно, что "Росатом" демонстрирует политику прозрачности и приглашает всех желающих посмотреть", - сказал он.

По словам Бёмера, возможные риски - это неготовность инфраструктуры к ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерной безопасностью.

Во время экскурсии по ПЭБ замдиректора филиала дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций филиала Росэнергоатома Дмитрий Алексеенко отметил, что на ПЭБ существует масса систем, которые обеспечивают взрывопожаробезопасность и контроль состояния энергоустановки. "Она полностью безопасна. <...> Предусмотрен комплекс всевозможных учений по живучести ПЭБа, взрывопожаробезопасности. Учения проходят и в составе будущего экипажа и в составе Балзавода, который достраивает и испытывает энергоблок вместе с нами", - сказал он.

О ПЭБ

Энергоблок (ПЭБ) для плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" прибыл в апреле из Санкт-Петербурга, где он строился на Балтийском судостроительном заводе, в Мурманск для зарядки ядерным топливом. После этого судно отправится к чукотскому городу Певек в 2019 году в летнюю навигацию.

ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч - тепловой. Этого хватит, чтобы обеспечить город с население свыше 200 тыс. человек.

ПЭБ "Академик Ломоносов" строится для станции в городе Певек. Энергоблок должен будет обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. кубометров воды ежедневно, срок службы энергоблока - 35-40 лет.