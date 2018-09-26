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РФ должна войти в Топ-10 стран по читательской, естественно-научной грамотности к 2024 г.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия должна войти в Топ-10 стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности по результатам исследования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, Programme for International Student Assessment). Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

"Вхождение России в Топ-10 стран по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности по результатам исследования PISA", - говорится в документе.

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