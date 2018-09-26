Президент Вьетнама Чан Дай Куанг будет похоронен в провинции Ниньбинь

ХАНОЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Скончавшийся 21 сентября на 62-м году жизни президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг будет похоронен в четверг с высшими государственными почестями на своей малой родине - в северной провинции Ниньбинь.

В 07:30 (03:30 мск) в Государственном траурном зале министерства национальной обороны в Ханое, где с утра среды продолжалось прощание с Чан Дай Куангом, состоится траурный митинг. После этого похоронный кортеж направится в провинцию Ниньбинь, расположенную в 90 км от столицы. Там во второй половине дня пройдет погребение скончавшегося главы государства на кладбище уезда Кимшон, из которого родом Чан Дай Куанг.

Последнюю дань уважения скончавшемуся президенту отдали действующие и бывшие партийные и государственные руководители Вьетнама, трудовые коллективы предприятий и ведомств, представители дипломатического корпуса и международных организаций, а также члены высокопоставленных иностранных делегаций. Для участия в церемонии прощания с Чан Дай Куангом в Ханой приехали представители руководства многих стран, в том числе России, Камбоджи, Лаоса, Сингапура, Южной Кореи. В среду российская делегация во главе с заместителем председателя Госдумы Ольгой Епифановой посетила Государственный траурный зал, где установлен прикрытый национальным флагом гроб с телом усопшего президента. Вице-спикер Госдумы сделала запись в книге соболезнований.

В связи с кончиной Чан Дай Куанга во Вьетнаме объявлен двухдневный общенациональный траур. 26 и 27 сентября по всей стране приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, соответствующие коррективы внесены в программы телеканалов, радиостанций и культурных учреждений.

Причиной скоропостижной кончины вьетнамского лидера стала тяжелая болезнь, с которой он боролся на протяжении последнего года. Состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось 20 сентября, и он был доставлен в Центральный военный госпиталь Ханоя. Вечером того же дня президент впал в кому и на следующее утро, не приходя в сознание, скончался.

После смерти президента Национальное собрание (однопалатный парламент) временно возложило обязанности главы государства на 58-летнюю вице-президента Данг Тхи Нгок Тхинь. Она будет исполнять обязанности до момента официального избрания парламентом нового президента. Страну Чан Дай Куанг возглавил в апреле 2016 года. Об был избран на пять лет.