Выставка редчайших изданий русского зарубежья открылась в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка "Россия, которую мы сохранили" открылась в среду в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке в связи с проходившим в Бруклине ХХ Всемирным конгрессом русской прессы. Она организована совместно с Российской государственной библиотекой (Москва) и Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург). В экспозицию включены уникальные экспонаты, рассказывающие об истории печати русского зарубежья в США - газеты, журналы, альманахи и книги на русском языке, в разное время выпущенные в Америке.

В частности, представлен номер газеты Alaska Herald - первой русской газеты в США, издававшейся Агапием Гончаренко (1832-1916), православным священником и правозащитником, подвергшимся аресту за критику монархии. Он стал политическим эмигрантом, провел первое православное богослужение в Нью-Йорке в 1865 году и в 1868 году основал первую в США русскую газету в Сан-Франциско.

Еще один редчайший экспонат - книга "Нравственные идеалы нашего времени" профессора Н.Я. Грота, изданная в Москве в 1893 году. Это была самая первая книга, выданная первому читателю Нью-Йоркской публичной библиотеки в день ее открытия 24 мая 1911 года в 9 часов 15 минут. На выставке также представлены номера газеты "Новое русское слово", издававшейся с 1910 года в Нью-Йорке, первоначально под названием "Русское Слово", а также литературные альманахи "Опыты", "Русский журнал", "Родные дали" и нью-йоркский "Новый журнал", первым познакомивший читателей с "Колымскими рассказами" Варлама Шаламова, произведениями Бунина, Солженицына, Бродского и Набокова.

"На выставке представлены уникальные образцы русской прессы более чем за 100 лет, - отметил в ходе церемонии открытия ответственный секретарь Всемирного конгресса русской прессы, первый заместитель Генерального директора ТАСС Михаил Гусман. - В экспозицию включены работы великих русских писателей, великих журналистов и знакомство с ними рождает чувство гордости за то дело, которому мы служим вот уже много лет".

В работе Конгресса русской прессы, организованного Всемирной ассоциацией русской прессы (ВАРП) и Национальным оргкомитетом США при содействии российского информационного агентства ТАСС и Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой, приняли участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран, политики и общественные деятели России и стран СНГ. За два дня работы конгресса они обсудили профессиональные вопросы деятельности СМИ, значение прессы в жизни диаспор, развитие мирового русскоязычного информационного пространства и взаимодействие журналистского сообщества в свободном и объективном освещении событий в России и за рубежом.