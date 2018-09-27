МВД просит дать право дознавателям получать сведения о счетах физических лиц в банках

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МВД РФ предлагает разрешить дознавателям запрашивать информацию о счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках в рамках расследования уголовных дел. Текст соответствующего законопроекта, разработанного министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что сейчас такое право есть у следователя. Дознаватель же, когда расследует дела, связанные с необходимостью ознакомиться с информацией о счетах граждан, вынужден получать соответствующее разрешение у прокурора или судьи.

"Получить справки о счетах лиц, не являющихся подозреваемыми (обвиняемыми), в том числе в целях раскрытия преступления и установления всех его обстоятельств, дознаватель не вправе, - сказано в тексте законопроекта. - Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию". В документе подчеркивается, что получение разрешения у прокурора или суда отнимает много времени и ведет к задержке расследования уголовного дела.

В настоящий момент идут общественные слушания законопроекта, которые продолжатся до конца октября.