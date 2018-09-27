Эксперт: школьники должны быть ограждены от негативных явлений цифровизации в образовании

В состав нацпроекта "Образование", который будет запущен в России с 2019 года, входит федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Он предполагает внедрение модели цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Согласно проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы, на эти задачи будет направлено 35 млрд рублей: 3 млрд рублей в следующем, по 12 млрд рублей далее в течение двух лет.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Внедрение цифровых технологий в школах, которое предполагается нацпроектом "Образование", должно проходить сбалансированно, дети должны быть ограждены от возможных сопутствующих негативных явлений. Об этом заявил ТАСС в четверг вице-президент корпорации "Российский учебник" Максим Лозовский.

"Без цифровых технологий будущее школы невозможно представить, они уже активно используются: электронные дневники, цифровые учебники, общение по электронной почте между педагогами и родителями <…> Соответственно, они уже вошли в обиход, и дальше этот процесс будет только нарастать. При этом нужно помнить, что еще очень долго, возможно, всегда, любые технологи будут лишь помогать учителю и ученику, играть инструментальную роль", - считает эксперт.

В целом, по словам эксперта, в школе должна присутствовать информационная насыщенность, то есть школа через свою библиотеку или ресурсный центр должна иметь подписку на различные электронные базы данных. "Тогда при подготовке проектов ученики будут иметь возможность пользоваться ресурсами авторитетных источников информации", - пояснил Лозовский.

По его мнению, в электронном кабинете должен быть фильтр, блокирующий нежелательный контент. "Плюс в школьной информационной системе должны существовать и отслеживаться протоколы персональных данных учеников, сотрудников, родителей", - считает Лозовский.

"Должен быть баланс. Во-первых, обеспечена доступность цифровой образовательной среды внутри школы как педагогам, так и ученикам, чтобы доступ к цифровым ресурсам можно было получить из любого места школьного здания, например, сделать везде вай-фай. Сделать так, чтобы сайт имел не только имиджевую нагрузку, но и образовательные ресурсы, пользоваться которыми мог бы каждый участник образовательного процесса. Третий момент - та самая безопасность, чтобы и дети, и взрослые в этой среде были ограждены от негативных явлений", - отметил эксперт.

По его мнению, наиболее успешными и распространенными в будущем окажутся цифровые образовательные платформы, которые помогают обеспечить комплексный подход по сопровождению учебного процесса. "Это персональный образовательный трек ученика, который мог бы видеть каждый учитель, и в соответствии с ним корректировать обучение, пользуясь этими данными. У каждого ученика было бы сделано детальное описание его успехов и проблем, рекомендации по участию олимпиадах, по углубленному изучению какого-то материала", - отметил Лозовский. Современные технологии это позволяют, подчеркнул он.

"Учитель сможет видеть необходимую информацию и задавать темп продвижения по материалу для каждого ученика в отдельности, в зависимости от его индивидуальных особенностей. Это можно будет сделать и на уровне домашнего задания, и работы в классе, и проектной работы. При этом точность рекомендаций будет возрастать по мере использования "больших данных", обобщающих практики множества учеников и педагогов, - считает эксперт. - Именно в этом направлении мы развиваем свою образовательную платформу Lecta."

Оценить общую потребность в средствах, необходимых для внедрения цифровых технологий в стране, он затруднился. "Это сделать сложно, потому что решения могут быть индивидуальными - где-то в сельской школе учится десять учеников, а в городской - больше тысячи. В любом случае в их поиске должны помогать механизмы государственно-частного партнерства", - отметил Лозовский.

Внедрение "цифры" в школах

Глава Минпросвещения Ольга Васильева, выступая на форме "Территория смыслов" в июле 2018 года, заявила о разработке пилотного проекта, в рамках которого одна из российских школ оснащается современными технологиями, включая систему распознавания лиц. Васильева также сообщила о планах представить проект через четыре месяца.