Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве в ночь на 27 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Одна пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь на четверг, 27 сентября, в Москве, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Около 13 мм осадков при месячной норме 65 мм выпала в Москве в ночь на 27 сентября. Это примерно пятая часть. Дожди продолжатся днем в четверг и будут идти до вечера пятницы", - сказала она.

По данным синоптиков, в выходные затяжные дожди прекратятся, будет солнечно и сухо, температура установится на уровне 9-11 градусов.