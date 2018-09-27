В центре им. Шумакова сделали 150 операций по пересадке сердца с начала года

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова пересадили 150 сердец с начала текущего года. В 2016 году были проведены операции 132 пациентам, в 2017-м - 161 человеку. По этому показателю медучреждение является лидером не только в России, но и в мире, что подтверждает статистика Международной ассоциации трансплантации сердца и легких. В прошлом году в центре сделали тысячную операцию по пересадке донорского сердца. 30 лет со дня первой в России трансплантации сердца Весной 2017 года исполнилось 30 лет со дня первой в России успешной трансплантации сердца, которую провел академик Валерий Шумаков (в честь него назван Национальный медицинский исследовательский центр). В 1987 году здесь сделали семь операций, в 1988 году - уже 14, а потом начался период стагнации вплоть до полной приостановки работы вследствие дефицита органов (1993-1994 годы). Рост количества операций по пересадке сердца начался с 2006 года. За каждой успешной операцией стоит спасенная жизнь. У 32-летнего бейсболиста Артема началась одышка, а позже ему поставили диагноз "кардиомиопатия". Нужна была срочная трансплантация сердца. Артему повезло: подходящий орган появился через две недели. Операцию провели в Центре трансплантологии имени Шумакова.

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"Я на тот момент ничего о трансплантологии не знал, мне это казалось фантастикой. Физически я никак не ощущаю, что у меня другое сердце, ну, может, иногда большие нагрузки сложно переносить. Врачи мне советовали: "У тебя сердце не чужое, оно твое! Чтобы сердце лучше прижилось, надо думать, что оно твое", - говорит Артем. После операции он быстро восстановил физическую форму, через год вернулся в спорт, а уже через два года попал в сборную России по бейсболу. Вместе с командой Артем участвовал в нескольких международных соревнованиях и вошел в десятку лучших европейских игроков в бейсбол. И он далеко не единственный профессиональный спортсмен, кому помогла трансплантация. В команде Артема, например, играет человек, которому в 2007 году пересадили почку. "К пересадке сердца пациенты приходят в разном состоянии здоровья. Когда болезнь развивается долго, хронически, то к трансплантации человек приходит глубоким инвалидом. У таких людей трансплантация является лишь началом вылечивания болезней, которые они приобрели за время развития заболевания сердца. В большинстве случаев при лечении таких пациентов удается добиться полной реабилитации, - отмечает директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. - Но, когда речь идет о молодых людях, которые не были обременены другими болезнями и поражениями других органов, трансплантация сердца является для них конечной точкой на пути к выздоровлению. Если еще 10 лет назад об этом даже и говорить не могли, то сейчас это повседневная практика. Пациентов с пересаженным сердцем только в нашем центре более 1000". Одновременная трансплантация сердца и легких Операции по одновременной пересадке сердца и легких в мире проводятся редко. Показанием к трансплантации является терминальная болезнь легких, оказывающая пагубное влияние и на сердце. Такое заболевание - тяжелая легочная гипертензия, при которой повышается артериальное давление крови в сосудах легких, - диагностировали у 28-летней Елены. При малейшей нагрузке девушка задыхалась и теряла сознание. Осенью 2011 года в Центре имени Шумакова ей пересадили сердечно-легочный комплекс. По данным Минздрава, это была первая в России успешная трансплантация одновременно сердца и легких. Операция, по словам трансплантолога Сергея Готье, оказалась не очень сложной и прошла штатно. Она длилась четыре часа. Уже через 12 часов Елена могла дышать самостоятельно. Сейчас девушка живет с семьей в родном Оренбурге, воспитывает дочь и периодически приезжает в Центр на плановое обследование.

Директор ФНЦТИО имени академика Шумакова, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье © Валерий Шарифулин/ТАСС

Справка Сергей Владимирович Готье - академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, главный трансплантолог Минздрава России - выполнил более 1000 успешных трансплантаций, при его участии в 1990 году была сделана первая в стране пересадка печени. Он долгое время являлся единственным хирургом в России, выполняющим трансплантацию печени детям, в том числе пациентам первого года жизни. Именно он впервые в мире в ноябре 1997 года пересадил правую долю печени от матери ребенку, а в октябре 2003 года произвел одновременную трансплантацию правой доли печени и почки от живого родственного донора. Он стал первым в России хирургом, который выполнил успешную трансплантацию сердечно-легочного комплекса. Продолжение