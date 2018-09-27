Суд в Москве пока не принял к производству иск Максаковой к своему новому мужу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы пока не принял к производству иск вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой из-за очередного квартирного спора. Как сообщил ТАСС источник, ответчиком по иску является новый муж певицы Далхат Халаев.

"В Пресненский суд поступил иск Максаковой, в котором она просит признать незаконной сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной. Решение о принятии иска пока не принято", - пояснил ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников, не уточнив подробностей иска. Согласно ст. 133 ГПК РФ, суд в течение пяти дней со дня поступления иска принимает решение о его принятии или непринятии.

Это не первый иск артистки, связанный с квартирным вопросом. Так, Преображенский суд Москвы 25 октября рассмотрит еще один иск Максаковой, которая оспаривает у бывшей супруги Вороненкова Юлии Степанченко другую квартиру в Москвы.

В марте 2017 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева. Тушинский суд Москвы 5 октября приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-депутата по факту мошенничества.