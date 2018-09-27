Дума приняла закон о праве работников перед пенсией на два дня в год для диспансеризации

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается раз в три года освобождать гражданина от работы на один день для прохождения диспансеризации, а лицам предпенсионного возраста предоставляется право на прохождение диспансеризации раз в год в течение двух дней.

Согласно документу, "в день прохождения диспансеризации сотрудник освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню", при этом "освобождаться от работы для диспансеризации можно не чаще чем раз в три года". Исключение будут составлять работники предпенсионного возраста, которым предоставляется право проходить диспансеризацию в течение двух рабочих дней один раз в год.

Для того чтобы получить освобождение от работы на день (или дни), сотруднику будет необходимо написать письменное заявление и согласовать его с работодателем. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Как ранее пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, на данный момент по закону "только работники отдельных категорий, например, сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности, обязаны проходить регулярные медосмотры", в то время как "для большинства работающих россиян возможность своевременно и регулярно проходить диспансеризацию существенно ограничена, поскольку работодатели часто не идут навстречу, а граждане вынуждены брать выходной за свой счет или вовсе отказываться от планового осмотра".