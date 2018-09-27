Госдума ратифицировала Конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о ратификации 102-й Конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения. Проект закона был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 16 июня в пакете с проектом об изменении пенсионной системы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что тема ратификации Конвенции "обсуждалась десятилетиями и впервые вынесена для принятия решения". По его словам, повышение пенсий является одной из целей совершенствования пенсионной системы, а гарантией этого являются положения конвенции Международной организации труда.

Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Конвенция была принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве и вступила в силу 27 апреля 1955 года. В настоящее время ее ратифицировали 55 государств, включая большинство стран Европы, Израиль, Японию, Мексику, Бразилию. Она охватывает все основные сферы социального обеспечения: медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по безработице, по старости, обеспечение в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по материнству, по инвалидности, по случаю потери кормильца.