РПЦ: главы Поместных церквей обеспокоены действиями патриарха Варфоломея на Украине

АРМАВИР, 27 сентября. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Религиозная ситуация на Украине становится все более угрожающей и в сообществе православных церквей мира обращают на это пристальное внимание. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Известно, что ситуация, связанная с существованием церковного раскола на Украине, развивается не первое десятилетие. Но именно сейчас от уважаемых глав поместных православных церквей звучат предостерегающие заявления. Это очевидным образом свидетельствует о том, что шаги, предпринятые Константинопольским патриархатом в отношении Украины, не облегчили, а усложнили существующую там ситуацию", - отметил он.

"От предстоятелей церквей сейчас мы слышим реплики, пока еще одиночные, но истолковывающие ситуацию в одном направлении - в признании каноничности предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия и неадекватности действий Константинопольского патриархата (по отношению к канонической православной церкви на Украине - прим. ТАСС)", - рассказал отец Александр.

"Было выступление Сербского патриарха и епископа Сербской церкви Иринея Бачского, также мы слышим реплики от Иерусалимского патриархата, Александрийский и Польский предстоятели сделали свои заявления", - напомнил священник. Кроме того, в пятницу было распространено обращение предстоятеля Православной церкви в Америке митрополита Тихона, где он обращается ко всем поместным церквам с призывом "урегулировать нынешний кризис на Украине путем созыва Всеправославного синаксиса или аналогичного соборного процесса".

"Конечно, это еще одиночные заявления, но я думаю, что в скором времени это приведет к общему обсуждению создавшейся проблемы. Православные церкви не будут молчать", - подчеркнул отец Александр.

Пресс-секретарь патриарха пояснил, что пока не определено в какой именно форме будет проходить обсуждение. "Синод Русской православной церкви принял решение инициировать всеправославное обсуждение. Решение синода - это призыв к церквям выразить свое общее мнение, обсудить ситуацию общими силами", - заключил он.

Шаги Константинополя

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви назвал эти действия "грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение патриарха Константинопольского за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата.

23 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей во время литургии в Стамбуле сказал, что Украина имеет "право на получение статуса автокефалии", и Константинопольский патриархат обладает эксклюзивным правом предоставить автокефалию. Говоря о критике со стороны Русской православной церкви и других церквей, а также о будущей реакции на предоставление автокефалии, Варфоломей заявил: "Нас не пугают угрозы".