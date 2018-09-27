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Период сухой и солнечной погоды ожидает жителей Москвы с 29 сентября

В начале следующей недели температура воздуха в столице поднимется до 16-17 градусов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сухая и солнечная погода установится в столичном регионе в ближайшие выходные и продлится как минимум до середины следующей недели. Об этом сообщила в четверг ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В субботу и воскресенье в Москве будет солнечно, но прохладно - примерно 8-11 градусов тепла. В понедельник и вторник осадков также не будет, а столбик термометра поднимется до 16-17 градусов тепла. Период затяжных дождей на время завершится", - сказала она.

По предварительным данным синоптиков, комфортная погода ожидается и в среду, 3 октября, - 11-16 градусов тепла, солнце и небольшая облачность.

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