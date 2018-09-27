Голикова: в России по итогам семи месяцев фиксируется убыль населения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Естественная убыль населения фиксируется в России по итогам первых семи месяцев 2018 года, сообщила журналистам в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня мы наблюдаем существенное снижение рождаемости в результате того демографического спада, который связан с последствиями Великой Отечественной войны. <…> Сейчас за семь месяцев, данные за восемь месяцев будут в ближайшие дни, количество родившихся составляет 928,9 тыс. человек. Пока за январь-июль мы имеем естественную убыль населения, то есть рождаемость ниже смертности", - сказала Голикова.

По ее словам, правительство прогнозирует к 2024 году увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,62 ребенка на одну женщину (показатель 2017 года) до 1,74. "Это очень серьезная задача", - подчеркнула Голикова.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, уровень рождаемости в январе-июне в РФ снизился на 4,7%, смертность выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.