Депутаты приняли поправки в бюджет, которые помогут организовать питание школьников в Орле

ОРЕЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты горсовета приняли поправки в бюджет Орла, согласно которым на питание школьников и оказание мер социальной поддержки детям-инвалидам направят почти 28 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.

Ранее из-за нехватки бюджетных средств перед компаниями-поставщиками школьного питания образовалась задолженность в 190 млн рублей, а счета муниципальных образовательных учреждений были заблокированы. За неделю до начала учебного года благодаря субсидии из бюджета Орловской области счета разблокировали, погасили часть задолженности перед компаниями, организовавшими школьные обеды. Местные власти составили график погашения, согласно которому расплатиться по долгам планируется до 1 января 2019 года.

"Депутаты отклонили поправки, увеличивающие ассигнования на санитарную обработку и благоустройство. Было принято решение уменьшить сумму денег, предлагаемых на исполнение судебных исков и предписаний надзорных органов на 25 млн рублей. Высвободившиеся средства в размере 27 млн 913 тыс. рублей направить на увеличение ассигнований с распределением согласно расчетам на меры социальной поддержки, в том числе на питание школьников и оказание социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим детей- инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде", - сказали в пресс-службе.

Региональное следственное управление СК РФ ранее возбудило уголовное дело о халатности и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившей крупный ущерб, из-за задолженности администрации Орла перед поставщиками питания в школы. Прокуратура Орловской области вынесла главе администрации Орла представление в связи с невыполнением мер по приведению бюджета города в соответствие с требованиями закона.