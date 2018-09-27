На олимпиаду "Я - профессионал" за сутки зарегистрировались около 25 тыс. человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 25 тыс. заявок на участие поступило в течение первых суток после запуска второй студенческой олимпиады "Я - профессионал". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организаторов олимпиады.

Регистрация началась 26 сентября. До 22 ноября все российские студенты и недавние выпускники вузов смогут подать заявки по 54 направлениям олимпиады на сайте https://yandex.ru/profi. Финал олимпиады состоится в 2019 году.

"Около 25 тыс. заявок поступило на олимпиаду студентов "Я - профессионал" за первые сутки официальной регистрации. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в пять раз", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, больше всего заявок поступило на направления "Экономика", "Менеджмент", "Математика", "Психология" и "Лечебное дело". Для участников уже доступны пробные заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям, говорится в пресс-релизе.

"Призываю забыть о старой студенческой традиции делать все в последнюю ночь и активно воспользоваться возможностями, которые предлагают вузы-организаторы для подготовки к олимпиаде: решать демозадания и участвовать в вебинарах, которые проведут ведущие российские специалисты", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Валерии Касамары.

Дипломанты олимпиады "Я - профессионал" в 2018-2019 учебном году получат денежные премии в размере 200 тыс. и 300 тыс. рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях, указано в сообщении.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" была проведена в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" совместно с десятью крупнейшими российскими вузами. До финала дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

26 сентября в Москве состоялась церемония открытия второй олимпиады, в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во второй год проведения олимпиады число конкурсных направлений увеличилось до 54, а количество участвующих в мероприятии вузов - более чем в два раза.

Олимпиада "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", которая была создана в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.