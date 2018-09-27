Туристы из 41 страны посетили нацпарк "Русская Арктика" летом 2018 года

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Туристы из 41 страны посетили летом 2018 года территорию национального парка "Русская Арктика", за летний сезон 2017 года в нацпарке побывали туристы из 36 стран. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Русской Арктики".

"Летом 2018 года национальный парк "Русская Арктика" посетили граждане 41 страны. Впервые территорию парка в этом году посетили граждане Аргентины, Сальвадора, Сербии, Таиланда и Нигерии", - уточнили в пресс-службе.

Доля туристов из Китая составила 33% от общего количества посетителей, на втором месте граждане Германии и Швейцарии - по 13%, на третьем граждане США - 12%. Доля россиян в этом году составила 8% от общего числа посетителей парка. Среди тех, кто активно интересуется "Русской Арктикой", - японцы, британцы, австралийцы, канадцы и жители Новой Зеландии.

В течение выполненных с июня по август десяти круизных рейсов "Русскую Арктику" посетили 1079 человек. Большинство туристов в возрасте 51-70 лет, число туристов в возрасте от 71 до 90 лет составило 222 человека. "Обычно пожилых людей чуть меньше", - приводит пресс-служба слова директора национального парка Александра Кирилова. За время круизных рейсов по территории национального парка состоялось 53 встречи с белыми медведями.

За период с 2012 по 2018 год "Русскую Арктику" посетили более 6,5 тыс. человек из 70 стран. Как пояснил ТАСС Кирилов, парк был создан в 2009 году, учреждение приступило к работе летом 2011 года. "Статистика ведется с 2012 года, поскольку в 2012 году был первый полноценный турсезон, организованный национальным парком "Русская Арктика", - сказал директор.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.