Кипрская церковь предложила посредничество в урегулировании раскола на Украине

НИКОСИЯ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Кипрская православная церковь (КПЦ) готова принять участие в урегулировании украинского церковного вопроса.

Об этом заявил архиепископ Кипрский Хризостом Второй на встрече с послом Украины на Кипре Борисом Гуменюком в среду.

"Архиепископ выразил свою озабоченность и обеспокоенность по поводу последних событий в Украинской церкви, в частности, с призывами к расколу, который нанесет вред единству всего православия", - говорится на официальном сайте КПЦ. "Он также подтвердил, что Кипрская церковь готова стать мостом для нормализации сложившейся неустойчивой ситуации", - отмечается на сайте.

На Украине действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.

В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении разрешения на автокефалию православной церкви на Украине.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ на это выразил "решительный протест и глубокое возмущение" и заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".

14 сентября Синод РПЦ на внеочередном заседании принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и приостановить участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. 25 сентября Синод Украинской православной церкви призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и потребовал от его экзархов покинуть каноническую территорию Украины.