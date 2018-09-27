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Фонд социального страхования подарил машины пострадавшим на производстве жителям Приморья

Все машины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья и специально переоборудованы для ручного управления

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать жителей Приморского края, пострадавших на производствах региона, получили ключи от новых автомобилей Lada Granta, купленных на деньги регионального Фонда социального страхования (ФСС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ФСС.

"Во Владивостоке одиннадцати пострадавшим на производстве приморцам вручили новые автомобили от Фонда социального страхования", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что все машины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья и специально переоборудованы для ручного управления.

Машину выдают на семь лет, в течение которых фонд будет выделять автовладельцам средства на бензин, а также оплачивать ремонт машины. "Автомобиль выдается на 7 лет, по истечении этого срока будет предоставлен новый автомобиль", - уточнили в пресс-службе фонда.

Согласно данным регионально ФСС, в Приморском крае числятся более 7,5 тыс. пострадавших на производстве, которые получают ежемесячные выплаты от фонда на реабилитацию, санаторно-курортное лечение и другое страховое обеспечение. В 2017 году на эти цели фонд направил около 1,5 млрд рублей.

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РоссияПриморский край
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