Новгородские поисковики нашли останки солдата, награжденного орденом Красного Знамени

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Поисковики отряда "Память" из города Сольцы Новгородской области обнаружили в Парфинском районе останки 12 советских солдат, среди которых кавалер ордена Красного Знамени родом из Новосибирской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Обнаружены останки 12 погибших советских солдат, большинство - "верховые", оставшиеся лежать на поле боя. У одного бойца нашли орден Красного Знамени № 16100", - приводит пресс-служба слова командира отряда "Память" Игоря Неофитова. В "Долине" уточнили, что поисковые работы проходят в районе урочища Присморжье и деревни Старое Рамушево Парфинского района Новгородской области.

Личность орденоносца установили по архивным документам. Погибший - сержант Антон Трифонович Дюбкачев, 1908 года рождения из Новосибирской области. Он был снайпером 151-й стрелковой бригады Северо-Западного фронта. В соответствии с приказом о награждении № 0803 войскам Северо-Западного фронта от 27 июня 1942 года красноармеец Антон Дюбкачев в бою 26 июня один из винтовки уничтожил 17 немецких солдат.

Красноармеец погиб вскоре после награждения - 17 июля 1942 года. Снайпер числится захороненным на воинском мемориале в деревне Старое Рамушево, его имя увековечено.

Орден Красного Знамени - первый из всех советских орденов, один из высших орденов СССР. Орден предназначался для награждения за личное мужество в боевой обстановке, при обеспечении государственной безопасности, выполнение специальных заданий, выдающееся руководство военными операциями.