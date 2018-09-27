Более 4,2 тыс. автодорог, отмеченных на "Карте убитых дорог" ОНФ, прошли капремонт

Об этом заявил в четверг координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев на совещании на площадке Народного фронта в Москве.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 4,2 тыс. автомобильных дорог были отмечены на "Карте убитых дорог" Общероссийского народного фронта (ОНФ) и впоследствии прошли капитальный ремонт с момента запуска проекта в феврале 2017 года.

"Более 4,2 тыс. участков дорог были отремонтированы капитально, еще на 3,9 тыс. проведен ямочный ремонт, а 2,2 тыс. попали в планы ремонта на 2018-2019 годы по разным программам. То есть более 10 тыс. дорожных участков получили положительную реакцию властей благодаря нашему проекту", - сказал Васильев.

"Сейчас на ресурсе ОНФ "Карта убитых дорог" отмечено более 34,3 тыс. участков дорог, которые, по мнению граждан, необходимо отремонтировать в первую очередь. Общая протяженность дорог в ненормативном состоянии, по данным карты, составляет 31,8 тыс. км", - добавил он.

Васильев отметил, что в настоящий момент на ресурсе зарегистрировано более 175 тыс. пользователей.

Проект "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" был запущена в феврале 2017 года. На интерактивной карте россияне могут отмечать участки автодорог, которые, как считают граждане, нуждаются в ремонте.