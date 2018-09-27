В центре Киева на месте памятника Ленину установили арт-объект в виде синей руки

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС /. Арт-объект в виде большой синей руки, которая является одновременно правой и левой, появился в центре Киеве на постаменте бывшего памятника Владимиру Ленину. В четверг в пресс-службе киевской мэрии заявили, что памятник символизирует "дружбу и общение".

"Автором арт-объекта под названием Middle Way является скульптор из Румынии Богдан Раци", - говорится в сообщении. Объект установлен временно в рамках реализации проекта "Киев - город мира" по инициативе румынского посольства.

Около года назад на этом же месте некоторое время стояла инсталляция в виде зеленой колонны из розмарина и мяты. Создатели проекта рассчитывали с помощью растений, обладающих успокаивающим эффектом, "нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг постамента". Еще ранее на месте бывшего памятника Ленину была установлена лестница художницы из Мексики Синтии Гутьерес. Осенью 2016 года постамент был украшен инсталляцией из неоновых лампочек красного, желтого и зеленого цветов, автором которой выступил художник из Ирана. Красный изображал Ленина, желтый - певицу Мадонну, а зеленый - деву Марию.

Памятник Ленину, расположенный на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева, был снесен 8 декабря 2013 года в рамках реализации пакета законов о "декоммунизации" на Украине.