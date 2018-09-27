Эксперты: проблему устаревших специальностей в колледжах РФ решит нацпроект "Образование"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Проблему устаревших специальностей в российских колледжах можно решить с помощью налаживания тесных связей между образовательной организацией и работодателем, а также благодаря национальному проекту "Образование", реализация которого должна превратить техникумы в современные конкурентоспособные образовательные организации. Такое мнение выразили в четверг опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее замминистра просвещения РФ Ирина Потехина сообщила, что треть специальностей в перечне профессий для подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального образования в России устарела. По ее словам, задача министерства заключается в настраивании системы образования таким образом, чтобы смена профессий внутри этого перечня происходила постоянно.

"Проект [нацпроект "Образование"] изменит [позиции системы среднего профобразования и рынка труда] в сторону приближения образовательного процесса к потребностям рынка труда," - считает проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов.

По его мнению, сначала нужно понять, какие именно профессии устарели. "Я бы исходил из следующего, во-первых, у нас профессии с точки зрения компетенций все время развиваются. И есть стандартная проблема, которая существует не только для наших колледжей, но и вообще во всем мире - это когда система образования не поспевает за рынком труда. Везде по-разному пытаются решить эту проблему," - сказал Сафонов.

Причины, по которым в некоторых колледжах обучают устаревшим специальностям, могут быть разными. "Либо колледж не сориентировался с точки зрения потребностей рынка труда, либо несоответствие системы образования в субъекте Российской Федерации - все-таки это ответственность субъекта, либо не хватает средств для модернизации образовательного процесса," - сказал эксперт.

"Обновление образовательных программ - вопрос достаточно долгий и серьезный. Нужна более гибкая система, восстановление контрольных цифр приема, связанных с направлениями подготовки, плюс корректировка, которую можно сделать на 3-4 курсе обучения в колледже. Здесь действительно нужны очень гибкие механизмы и тесная связь с работодателем. Нацпроект "Образование", он нацелен на эту гибкую систему, <…> на то, что часть их (образовательных программ - прим. ТАСС) может уже начинаться и в старших классах школы, интегрированные программы со школой и с работодателями," - сообщила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Мировые практики

"Сейчас просто этот процесс [устаревания] ускоряется в силу того, что появляются, например, новые профессии. В мировой практике ответы на эти вызовы вполне определенные. Например, идти от подготовки на уровне корпоративном - затачивание специалиста под те задачки, которые существуют непосредственно в компании. Это развитие корпоративной системы образования", - считает Сафонов.

Другой выход, по словам проректора АТиСО, это сосредоточение системы образования на базовых компетенциях, которые никогда не будут меняться. "Например, любому айтишнику нужна математика и любому экономисту нужна математика," - добавил Сафонов.

Причины и решения

"Есть умершие профессии. И такие техникумы [где обучают устаревшим специальностям], это как раз проблема министерства, а не техникумов, не колледжа. Это министерство должно ликвидировать подготовку к такой специальности," - считает научный руководитель Центра мониторинга качества образования ВШЭ Виктор Болотов.

Он полагает, что проблему нужно исследовать более подробно, поскольку существует несколько видов техникумов и однозначного рецепта для всех них нет. Первые ориентированы на бюджетные сферы, это медицинские, педагогические, культурные училища и техникумы. Вторые - работают при крупных заводах, например, типа "Автоваза". Третьи - кулинарные, кройки, шитья, по мнению эксперта, ориентированы на самозанятость.

"[Нацпроект "Образование"] должен помочь, по крайней мере то, что там обсуждается, на самом деле может помочь в превращении наших колледжей в современные колледжи, которые будут конкурентоспособны, не только в Российской Федерации, но и на международном рынке труда", - сообщил Болотов, отвечая на вопрос корр. ТАСС о том, может ли реализация нацпроекта "Образование" решить проблему устаревших специальностей в колледжах РФ.