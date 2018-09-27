В структуре органов госвласти Псковской области появится комитет по туризму

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет по туризму будет создан в структуре органов исполнительной власти Псковской области, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

В сентябре после избрания на должность губернатора региона Михаил Ведерников сообщал ТАСС о том, что намерен "систематизировать структуру органов государственной власти Псковской области", и что все изменения будут носить "системный характер".

"В структуре органов исполнительной власти Псковской области появится отдельный комитет по туризму. Кандидатура руководителя пока не определена. Информационно-туристский центр Псковской области будет выведен из состава театрально- концертной дирекции", - отмечается в сообщении.

В администрации региона добавили, что для Псковской области туризм имеет особое значение. "На территории региона находится более 4 тыс. памятников культуры и архитектуры, область отличается выгодным географическим положением. Единственная проблема, которая долгие годы сдерживала туристический поток, - транспортная изолированность, но мы ее постепенно решаем", - цитирует пресс-служба слова Ведерникова.

Как пояснили представители администрации, сейчас областные власти ведут переговоры с федеральным центром о субсидировании авиаперевозок из Пскова на курорты юга России, а с ОАО "РЖД" договариваются о запуске туристических поездов. Кроме того, по договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2019 году в столице могут пройти дни Псковской области.

Ранее Ведерников сообщал ТАСС, что в составе администрации может появиться ряд структур, отвечающих за электронную экономику и молодежную политику.