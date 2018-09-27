Чечня и Ингушетия обменялись землями площадью 2 тыс. га в рамках пограничного соглашения

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Ингушетия передала около 2 тыс. га нежилой земли Чеченской Республике и взамен получила равнозначную территорию в рамках подписанного в среду договора о закреплении административной границы между регионами. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев.

"Наши сельские поселения Аршты, Чемульга, Даттых и Аки-Юрт остались нетронутыми. Рядом с селением Аки-Юрт около 2 тыс. га пустой местности мы уступили нашим братьям чеченцам, и ровно столько же они уступили нам. Таким образом мы исправили клиновидность границы и выровняли ее", - сказал председатель правительства в эфире канала "Ингушетия".

Он добавил, что подписанное соглашение должно быть утверждено в народных собраниях двух республик. "Мы не меняем границ, мы их закрепляем и утверждаем", - отметил Евлоев.

В среду в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов. Ожидаемое подписание документа было неоднозначно воспринято в республиках из-за опасений, что в результате часть земель будет передана.

В Магасе во вторник прошел митинг, в социальных сетях размещались призывы к проведению несанкционированных акций и в среду. Впоследствии глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на то, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.