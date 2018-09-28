Минобрнауки создаст единую программу научного развития и развития высшего образования в РФ

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Единая государственная программа научно-технологического развития и развития высшего образования появится в России, сообщил в пятницу на "Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий" глава Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков.

"Мы сейчас завершаем формирование нацпроекта "Наука", это впервые в новейшей российской истории такое внимание к научной сфере. И сегодня есть еще одно системное решение - формируется государственная программ, единая государственная программа научно-технологического развития и развития высшего образования в стране", - сказал Котюков, добавив, что "мы понимаем системность и очень тесную связь этих сфер деятельности".

Он напомнил, что глобальные вызовы, стоящие перед человечеством, во многом идут от природы и необходимо преодолевать границы, чтобы больше понимать устройство мира и природные условия, которые он диктует. Одно из решений здесь - формирование единого научного ландшафта в стране.

Форум проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.