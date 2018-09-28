Поварское и парикмахерское дело стали самыми популярными компетенциями на EuroSkills

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Самыми популярными компетенциями на чемпионате рабочих профессий EuroSkills 2018 в Будапеште стали поварское дело и парикмахерское искусство. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе WorldSkills Russia.

"По данным организаторов чемпионата Европы EuroSkills 2018 в Будапеште, самыми популярными компетенциями среди команд 29 участвующих стран стали "Поварское дело" и "Парикмахерское искусство". Эти компетенции сохраняют лидерские позиции по количеству конкурсантов чемпионатов WorldSkills всех уровней", - сказали в пресс-службе.

Россию по самым массовым компетенциям представляют повар Искандер Слаев из Оренбургской области и парикмахер Анна Кронцева из Новосибирской области. В целом сборная России участвует по 41 компетенции основной части соревнований в составе 48 человек. Имена победителей и призеров озвучат на церемонии закрытия 29 сентября.

Чемпионат Европы в Будапеште зарегистрировал более 70 тысяч посетителей. Площадка состязаний занимает 60 тысяч квадратных метров выставочного комплекса Hungexpo - крупнейшего в Европе.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран- участниц WorldSkills Europe. Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Сборная России тогда заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм. В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт- Петербурге.