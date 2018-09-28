В Госдуме хотят предоставить два оплачиваемых дня на диспансеризацию всем гражданам

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты комитета Госдумы по охране здоровья готовят поправки, которые предоставят два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации всем гражданам, а не только лицам предпенсионного возраста. Об этом сообщил в пятницу журналистам член комитета Николай Герасименко ("Единая Россия") в рамках выездного заседания в Астрахани.

"Сейчас принят закон, предоставляющий один [оплачиваемый] день для диспансеризации. Один день - для всего населения, а два - для граждан предпенсионного возраста", - пояснил парламентарий. "Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются [у врачей]", - констатировал он.

"Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым [по графику прохождения диспансеризации, который зависит от года рождения]. Мы будем дальше над этим работать", - пообещал Герасименко.

В центре внимания выездного заседания комитета - опыт медицинской помощи в Астраханской области. Депутаты посетили Александро-Мариинскую областную клиническую больницу и осмотрели мобильные диагностические комплексы, работающих в сельской местности, федеральный кардиоцентр, Астраханскую государственную медицинскую академию. На базе кардиоцентра состоялось совещание, посвященное приоритетным "направлениям профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах" и законодательным аспектам здорового образа жизни.