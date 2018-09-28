Заместитель главы МИД РФ Богданов получил премию за укрепление российско-иракского диалога

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов стал первым лауреатом премии им. Науара за укрепление российско-иракского диалога. Торжественная церемония, приуроченная к годовщине установления дипломатических отношений, состоялась в пятницу в посольстве Ирака в Москве.

Высокую награду - медаль и диплом - вручил Богданову посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

"Михаил Леонидович был выбран для данной премии ввиду его особой роли в укреплении российско-арабского диалога в целом и российско-иракского диалога в частности за все время его службы в дипломатическом корпусе министерства иностранных дел РФ", - сказал Хади.

Со своей стороны Богданов выразил признательность за высокую оценку своей работы. "Наши страны связывают традиции прочной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Россия неизменно выступала и будет выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности иракского государства, вносить должный вклад в укрепление национальный вооруженных сил вашей страны", - подчеркнул дипломат.

Как сообщил корреспонденту ТАСС председатель совета директоров издательства "Науар" профессор Хасан Диа Нафи, премия им. Науара отныне будет вручаться ежегодно россиянам и иракцам за выдающийся вклад в укрепление двусторонних отношений.