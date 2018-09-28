Глава комитета Госдумы предложил возродить в России производственную медицину

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") предложил возродить в РФ производственную медицину и институт цеховых врачей. С такой инициативой он выступил в пятницу в ходе выездного совещания комитета в Астрахани.

"Нужно возродить производственную медицину, вернуть цеховых врачей. Потому что работодателю гораздо выгоднее и дешевле проводить регулярную диагностику своих сотрудников, подлечивать их, нежели довести их до потери трудоспособности или инвалидности", - сказал парламентарий. По его словам, с возрождением школьной и производственной медицины, а также с принятием нового закона о диспансеризации, который обязывает работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемый день для прохождения медосмотра, а лицам предпенсионного возраста - два дня, человек в России будет полностью "закрыт" врачами, начиная со школьной скамьи.

Морозов обратил внимание, что у большинства граждан РФ сегодня утрачена привычка следить за своим здоровьем, регулярно проходить медицинские и профосмотры. "А между тем именно своевременная диагностика гарантирует излечение множества даже самых тяжелых заболеваний", - подчеркнул он.

Глава комитета напомнил, что думский комитет по охране здоровья сейчас готовит законопроект о школьной медицине, который в том числе обяжет родителей сообщать школам о заболеваниях или особенностях развития, которые есть у ребенка и на которые нужно обратить внимание. "Следующим шагом должно стать возрождение производственной медицины", - заключил он.

В центре внимания выездного заседания комитета находится опыт медицинской помощи в Астраханской области. Депутаты посетили Александро-Мариинскую областную клиническую больницу и осмотрели мобильные диагностические комплексы, работающих в сельской местности, федеральный кардиоцентр, Астраханскую государственную медицинскую академию. На базе кардиоцентра состоялось совещание, посвященное приоритетным "направлениям профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо- Кавказском федеральных округах" и законодательным аспектам здорового образа жизни.