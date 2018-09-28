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Начата загрузка ядерного топлива в реактор левого борта плавучей АЭС "Академик Ломоносов"

В реактор правого борта ядерное топливо уже загружено

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Балтийского завода приступили к загрузке ядерного топлива в реактор левого борта плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", построенного для чукотского города Певек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"АО "Балтийский завод" (Входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получил разрешение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "Ростехнадзор" и начал загрузку ядерного топлива в реакторную установку левого борта плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) проекта 20870 "Академик Ломоносов". Всего в реактор предстоит загрузить 121 тепловыделяющую сборку", - говорится в сообщении.

В реактор правого борта ПЭБ ядерное топливо уже загружено, и специалисты Балтийского завода начали функциональные проверки систем, по завершению которых начнутся испытания реактора на "холодной воде" и подготовка к физическому пуску.

Загрузка топлива в реакторы ПЭБ по решению Росатома была перенесена из Санкт-Петербурга в Мурманск на базу Атомфлота, куда энергоблок был доставлен 19 мая 2018 года. Загрузка ведется специалистами цеха спецэнергетики Балтийского завода под научным руководством представителей НИЦ "Курчатовский институт" и техническим руководством представителей АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова".

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