Мадонна присоединилась к кампании против ультраправого кандидата в президенты Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 сентября. /ТАСС/. Певица Мадонна поддержала кампанию, направленную против ультраправого кандидата на пост президента Бразилии Жаира Болсонару. Артистка опубликовала в пятницу в Instagram фотографию с хэштегом "Ему - нет" (другой вариант перевода "Только не он", португ. Ele nao), который используют противники политика.

На снимке рот Мадонны заклеен серебристым пластырем, на котором написано "Свобода". Фотографию также сопровождает призыв "покончить с фашизмом" на английском языке и несколько надписей на португальском: "Он нас не обесценит", "Он не будет нас угнетать" и "Он не заставит нас молчать".

Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов, Болсонару лидирует по популярности среди претендентов на высший пост в крупнейшей южноамериканской стране. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 27% избирателей готовы поддержать его в первом туре президентских выборов, который состоится 7 октября. В то же время значительная часть бразильского общества считает, что ультраправые взгляды политика и его критические высказывания в адрес меньшинств представляют собой угрозу демократии.

В начале сентября Болсонару был тяжело ранен ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Подозреваемый заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога". Политик перенес две операции и до сих пор находится в больнице.