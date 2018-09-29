Минобрнауки: новые технологии в образовании смогут резко повысить усвояемость знаний

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, в том числе использование средств современной мультимедийной визуализации, позволяет почти на треть повысить процент усвояемости новых знаний учащимися, рассказала ТАСС замминистра науки и высшего образования Марина Боровская в кулуарах "Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий".

"Изменение параметров получения знания, например, визуализация как форма подачи материала, позволяет принципиально по-новому посмотреть на формирование знания. Сразу меняется процент освоения знания - если ранее он составлял всего где-то 65-68%, то при применении новых технологий он увеличивается до 92%. То есть это качественно другой подход к образовательному процессу", - сказала Боровская.

Она добавила, что одна из задач Минобрнауки России - обеспечить население страны качественным образовательным продуктом, и это "должно помочь академическому сообществу, профессиональному сообществу преподавателей, учителей совершенствовать свое мастерство".

"Наладить трансфер по передаче знаний, чтобы хотя бы не на 100%, но на 92% получалось передавать знания. Вот это одна из задач - сориентировать профессиональное сообщество на передачу знаний через визуализацию - через картинки, эксперименты, различные технологии", - пояснила замминистра.

Согласно принятым в РФ стандартам, в ходе аккредитации вузов, оценки работы школ и учителей учитывается показатель остаточных знаний у учащихся. Удовлетворительным результатом считается 65% и более.

О форуме

Форум конвергентных и природоподобных технологий проходит в Сочи 28-29 сентября. Мероприятие организовано совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.