Минобрнауки: индивидуальное обучение в будущем станет основой российского образования

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Индивидуальное обучение должно стать основой российской системы образования будущего, рассказала ТАСС замглавы Министерства науки и высшего образования Марина Боровская.

"От новых подходов к образованию требуются визуализация, индивидуальные треки, непрерывное получение образования. У нас сейчас очень много форматов индивидуальных траекторий, когда мы даем молодым людям возможность выбирать индивидуальные программы обучения через сетевые программы, программы мобильности. Для этого мы вводили болонскую систему (бакалавриат и магистратура в вузах - прим. ТАСС), потому что двухуровневая система образования позволяет молодому человеку в бакалавриате получить более широкую специализацию, после которого можно даже поработать год-два. А затем дополнить свое образование магистратурой", - сказала ТАСС Боровская в кулуарах проходящего в Сочи "Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий".

По ее словам, такая мобильность расширяет возможности молодых людей по выбору вузов и преподавателей. Замминистра отметила, что система образования должна учитывать потребности рынка. "Если утратим связь с рынком, то продукт, который мы создаем в виде профессиональных навыков и компетенций, будет не востребован. Поэтому наша задача - делать процесс получения образования по возможности индивидуализированным", - пояснила она.

Боровская добавила, что новая система персонификации образования требует от молодого человека определенной ответственности и понимания, что процент знаний, который он продемонстрирует по итогам получения образовательной программы, и будет определять его производственный успех. "Чтобы было ценностью знание, а не получение диплома. Так что систему ценностей тоже надо менять", - сказала она.

Кроме того, по словам Боровской, "индивидуальные траектории получения образования приводит к пониманию того, что учиться и совершенствовать себя необходимо в течение всей карьеры".

О форуме

Форум конвергентных и природоподобных технологий проходит в Сочи 28-29 сентября. Мероприятие организовано совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов. Он подразумевает интеграцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.